Dogliani, volontari rilevano la temperatura corporea agli ingressi dei negozi. Stabile la situazione contagi

Ci sono anche le amministrazioni comunali tra i soggetti impegnati in prima linea nell’assistere la cittadinanza a superare l’emergenza di queste settimane.

Così tra le colline di Dogliani, dove il sindaco Ugo Arnulfo e i suoi collaboratori hanno attivato un canale di continua informazione alla popolazione, oltre che di utili iniziative quali la consegna al domicilio dei generi di prima necessità ad anziani e persone sole, oppure la rilevazione della temperatura corporea effettuata agli ingressi dei negozi in vari punti del paese.



Appena partito, questo servizio "è reso ovviamente possibile dall'impegno dei vari volontari che hanno dato la loro disponibilità, oltre che dal supporto tecnico della Farmacia Schellino di Dogliani e della DTMedicalService24 di Cumiana", fa sapere il Comune, che ringrazia quanti fattivamente lo rendono possibile: l'Associazione Volontari del Soccorso, il gruppo di Protezione Civile, l'associazione Pompieri in Langa e i Carabinieri in congedo di Dogliani.



Intanto è di pochi minuti fa l’ultimo aggiornamento del sindaco Arnulfo sulla situazione malati e contagiati: "La situazione doglianese dei casi di persone positive al Covid-19 è sempre stabile: ossia sono sempre 4 e non sono aumentati. Inoltre le 8 persone in isolamento fiduciario domiciliare dalla scorsa settimana hanno ultimato il periodo obbligatorio e sono in buone condizioni di salute. Altri 5 – fa ancora sapere il primo cittadino - sono attualmente in isolamento fiduciario presso la propria abitazione: non presentano sintomi e sono monitorati costantemente sotto sorveglianza sanitaria".