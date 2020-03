Food delivery, Chiara Gribaudo: "Le piattaforme proteggano i riders o chiudano"

" Le piattaforme di food delivery devono fornire dispositivi di protezione individuale ai riders che lavorano per loro, a partire da guanti e mascherine. Altrimenti sarà bene che chiudano fino al termine dell'emergenza ".

Lo dichiara la vicecapogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo: "Se il protocollo siglato dal governo con aziende e sindacati non può essere rispettato, i riders hanno diritto di fermarsi e di essere inclusi negli ammortizzatori sociali. Alcuni di loro, partite iva o cococo, già li riceveranno, ma i tanti che lavorano con prestazioni occasionali saranno comunque scoperti. Per questo dovrebbero essere inclusi nel Fondo per il reddito di ultima istanza, che ha bisogno di essere notevolmente potenziato".