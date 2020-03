Poste Italiane riapre l’Ufficio postale di Pollenzo per procedere al pagamento delle pensioni del mese di aprile

A partire da ieri, giovedì 26 marzo 2020, e fino a mercoledì 1 aprile Poste Italiane procederà al pagamento delle pensioni del mese di aprile in modo scaglionato.



Vista l’emergenza del momento e per venire incontro alle esigenze dei cittadini la Giunta comunale di Bra ha richiesto a Poste italiane la riapertura dell’ufficio di frazione Pollenzo, chiuso da alcuni giorni.



La richiesta è stata prontamente accolta dalla Direzione provinciale della società, che ha disposto che l’Ufficio postale pollentino sia operativo (dalle 8,20 alle 13,35) nelle giornate del 27 e 30 marzo e del 1 aprile.



Inoltre, a partire dal 3 aprile l’Ufficio postale di via Regina Margherita 50 sarà regolarmente aperto nelle mattine del mercoledì e del venerdì.



“Ringraziamo la Direzione provinciale di Poste italiane per lasensibilità dimostrata di fronte alle nostre richieste”, commenta il sindaco Gianni Fogliato. “Grazie a questa riapertura molti cittadini pollentini non dovranno spostarsi nel capoluogo per ricevere la pensione di aprile”.