Saluzzo, sanificazione in corso di spazi pubblici e portici

Oggi tocca i portici di Saluzzo. Continua, secondo le indicazione dell’ Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) la sanificazione straordinaria degli spazi pubblici cittadini, avviata ieri.

Per la “pulizia profonda” nel periodo dell’emergenza coronavirus sono all’opera due spazzatrici meccaniche e la spazzatrice manuale della San Germano, la ditta appaltatrice della raccolta rifiuti per il Consorzio Sea – spiega il presidente Fulvio Rubiolo - Viene usata una soluzione disinfettante a base di cloro, in percentuale ridotta per non provocare danni ambientali".

Nei giorni scorsi la sanificazione è stata completata a Bagnolo e Moretta.

"Via via verrà effettuata nei comuni del Consorzio (sono 56) che ne faranno richiesta. Sono una ventina ad oggi in lista d’attesa. Nel giro di una quindicina di giorni completeremo la richiesta. Se sarà necessario faremo un secondo intervento, come indica nelle linee guida l'Ispra".