Un’alzata di solidarietà della Volley Saluzzo per l’ospedale e la Croce Verde della città

Un’alzata di solidarietà per far volare in alto la raccolta fondi nell'attuale grave situazione sanitaria per l’epidemia coronavirus.

Volley Saluzzo aiuta due realtà locali: la Croce Verde e l’ospedale cittadino in prima linea ad aiutare i malati di Coronavirus del territorio.

La società dona i primi 1.000 euro e lancia una raccolta fondi perché chi, a casa (#iorestoacasa) possa fare la sua parte per contenere l'espansione del virus.

“Come Volley Saluzzo vogliamo fare questa alzata di solidarietà - afferma il direttivo – e, per giocare tutti insieme questa difficile partita, chiediamo ai nostri associati e ai nostri amici/sostenitori di aiutarci in questa raccolta fondi. E’ un periodo difficile, ma crediamo che facendo squadra, potremo superare questa sfida e gioire tutti per la vittoria finale. “Andrà tutto bene”, il Volley Saluzzo ci crede, ne è convinto e lancia quindi questa iniziativa per sostenere il sistema sanitario saluzzese".

Le donazioni raccolte a favore dell' ospedale cittadino e della Croce Verde Saluzzo, vogliono essere un sostegno economico diretto e utilizzabile per l'acquisto di materiale sanitario e di protezione .

E’ possibile fare un bonifico all'Iban IT75U0629546770000001001719 della Associazione sportiva dilettantistica con causale "Erogazione liberale Covid" oppure versamenti con carta di credito alla piattaforma GoFundME per importi più piccoli : un caffè o il costo di pizza in famiglia non mangiata mentre #iorestoacasa, e comunque sempre secondo le proprie possibilità, sottolinea l’associazione.

Volley Saluzzo per Ospedale&Croce Verde Saluzzo:https://gf.me/u/xssryy.

Informazioni sulla pagina facebook https://www.facebook.com/1394307230873361/posts/2384103408560400/