Lutto a Bra, si è spento Mario Tortone, aveva 72 anni ed una grande passione per i motori

Lutto a Bra. Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo si sono svolte le esequie di Mario Tortone nella forma prescritta dai decreti ministeriali.

L’imprenditore braidese aveva 72 anni ed una forte passione per i motori, che divideva con i figli, attraverso una concessionaria di autovetture ed un’officina in via don Orione.

Molti concittadini lo ricordano per aver gestito la pista di motocross che dagli anni ‘60 faceva rombare l’America dei Boschi. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, soprattutto da parte degli appassionati di motocross, che lo hanno conosciuto nei tempi in cui a Bra questo sport era in grande spolvero.