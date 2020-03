2mila euro dall'associazione "Raggi oltre confine" per l'acquisto di materiale sanitario

In questi giorni la rete creata dall’Associazione “Raggi da oltre confine” ha raccolto tra soci, sostenitori, collaboratori e amici 2000 euro che verranno destinati alla Fondazione dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo Onlus come contributo per l’emergenza Coronavirus.

“Punto cardine della nostra associazione è sempre stata la partecipazione: in questi anni di attività abbiamo costruito una rete solida e creato reale unione con tante persone” commenta Giovanni Sandri, presidente di Raggi da oltre confine. “Una rete che crea movimento e che ha permesso oggi di raccogliere una somma importante, che permetterà di rifornire di materiale sanitario, in particolare mascherine, camici, guanti, il personale che ogni giorno opera per la salute di tutta la nostra comunità. Ancora una volta, grazie a tutti.