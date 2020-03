3mila euro da Verzuolo Bene Comune per l'acquisto di attrezzature urgenti e necessarie

Il direttivo dell’associazione “Verzuolo Bene Comune” ringrazia i soci e gli amici del sodalizio per avere contribuito alla raccolta di 3 mila euro da devolvere, tramite l’associazione l’Officina delle Idee, per l’emergenza Covid-19 all’Ospedale di Saluzzo, per acquisto di attrezzature urgenti e necessarie.