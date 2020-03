Anche la Cassa di Risparmio di Bra in campo per Verduno: stanziamento da 50mila euro

Non si ferma la gara di solidarietà a sostegno della Fondazione Nuovo Ospedale e della raccolta fondi lanciata dalla onlus a sostegno dell’allestimento e dell’imminente apertura della struttura di Verduno come "covid hospital" regionale.

Tra quanti in queste ore hanno dato il proprio apporto alla meritoria causa si segnala anche la Cassa di Risparmio di Bra-Gruppo Bper, il cui consiglio di amministrazione ha deliberato uno stanziamento di 50mila euro.



Tali fondi – fa sapere l’istituto – si aggiungono ai 250.000 euro già erogati dalla banca e dalla Fondazione CrBra per l’allestimento della struttura.



Uno altro elargizione da 5mila euro è stata decisa a favore del Comitato braidese della Croce Rossa Italiana per l’acquisto di materiale per sopperire alle imminenti necessità per operare in sicurezza.