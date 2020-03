Asd Relevè: mille euro all’Asl Cn1 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Un aiuto concreto per sostenere l’operato di chi, ogni giorno, è in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus: con una donazione di 1.000 euro all’Asl CN1 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Relevé contribuirà all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri.

"Inizialmente abbiamo cercato di acquistare direttamente i dispositivi, ma non ci siamo riusciti: le ditte estere hanno i materiali fermi alle dogane e la ditta cui ci siamo rivolti e che opera sul nostro territorio non ha più materiali certificati per l’uso ospedaliero, poiché ciò che avevano di riconosciuto è già stato tutto utilizzato – spiega la presidente Lorella Miretti –. Per questo motivo abbiamo optato per il versamento di 1.000 euro sul conto dell’Asl CN1, indicando nella causale “acquisto DPI”".

Un gesto solidale e concreto reso possibile grazie alle quote di iscrizione già versate dai soci di questa realtà sportiva che ha sede a Revello: "Le quote di iscrizione trovano così una destinazione solidale: non era immaginabile una situazione tanto drammatica da fermare completamente l’attività – aggiunge la presidente –. Ringrazio di cuore le tecniche della società che continuano a inventarsi di tutto via social per mantenere il legame stretto tra e con le atlete e con le famiglie. Ringrazio anche le atlete che con i loro allenamenti individuali a casa testimoniano un amore per la ginnastica ritmica che va oltre le difficoltà, i papà che si sono improvvisati ginnasti o coreografi il giorno della loro festa e le mamme che devono reggere una casa altamente affollata! Speriamo di rivederci presto, in palestra, per strada, ai giardinetti, a scuola... Un abbraccio virtuale a tutti!".