Briaglia: la protezione civile acquista 300 mascherine e le distribuisce alla popolazione

Giunge notizia da Briaglia, Comune incastonato fra Vicoforte e Mondovì, che da oggi sono in distribuzione le mascherine chirurgiche alla popolazione, acquistate e donate dalla protezione civile locale per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il capogruppo della protezione civile di Briaglia, Giacomo Miceli : "Era nostra intenzione dotare tutta la nostra gente di una mascherina. Utilizzando i risparmi accumulati in questi anni, siamo riusciti a comprarne 300 chirurgiche e oggi una squadra di tre volontari provvederà a consegnarle passando casa per casa. Il messaggio che vogliamo dare a tutti è quello di una presenza sul territorio in questo momento difficile. Ricordiamo di restare a casa ed evitare il più possibile i contatti" .

il sindaco, Dario Filippi: "Ringrazio tutto il gruppo per il lavoro svolto, questa iniziativa è un segno importante della loro vicinanza ai briagliesi. Le mascherine vanno utilizzate per fare la spesa o andare in farmacia, non si deve uscire senza: ne va delle vostra salute e di quella dei vostri cari. La stretta collaborazione tra il gruppo di protezione civile e la nostra amministrazione sta dando risultati positivi, sono sempre tutti disponibili ad intervenire in caso di bisogno. A nome di tutta la popolazione ringrazio i nostri volontari".

A Briaglia, sino a questo momento, vi è un unico caso accertato di positività al Covid-19, in frazione Tetti Ellero.