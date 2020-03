Cavallermaggiore rinnova il voto alla Vergine contro il Coronavirus

Rinnovato il voto alla Beata Vergine delle Grazie di Cavallermaggiore. La cerimonia si è svolta allo storico Santuario dove Don Giuseppe Brunato, insieme al sindaco Davide Sannazzaro, ha detto la preghiera per chiedere la protezione delle città contro il Coronavirus.

Il santuario di Cavallermaggiore ha una lunga storia alle spalle a partire dal 1500. Ancora sotto la gestione comunale, già nel 1835 aveva ospitato voto contro il colera. Il sindaco insieme alla cura dell’epoca aveva fatto celebrare messa contro il virus. Ancora oggi ogni 20 di agosto la città rinnova il voto alla Vergine.

“Abbiamo pensato di fare questa preghiera per chiedere la protezione alla Vergine - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - In città il voto è vissuto come un momento importante, è stato un segno di speranza, ma l’obiettivo è di dare un segno alla comunità che guarda insieme al di là di ogni credenza”.