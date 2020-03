Coronavirus: a Peveragno nessun nuovo caso e nessun ulteriore isolamento fiduciario

" Senza dubbio una buona notizia - si legge nella comunicazione ufficiale - . Ma attenzione: al momento il dato non può essere preso come indice di un sicuro miglioramento della situazione, parliamo e ragioniamo su numeri troppo piccoli per poterne ricavare qualsiasi indicazione di tendenza. Dobbiamo quindi continuare a impegnarci al massimo: questi sono giorni decisivi e se continueremo ad applicare tutte le misure di controllo con rigore, fra qualche giorno potremmo anche iniziare a raccogliere i primi frutti. Oggi abbassare anche solo un poco la guardia sarebbe un errore terribile, in altre zone della nostra Provincia i contagi continuano a crescere, e ritrovarsi un focolaio in paese potrebbe essere facilissimo e la superficialità di pochi potrebbe vanificare il sacrificio e l’impegno di tantissimi di noi ".

"Intanto, fra le buone notizie, ma da sussurrare piano per scaramanzia, è che nelle strutture per anziani di Peveragno non abbiamo casi di malati che ci facciano temere che il coronavirus sia arrivato fra i nostri anziani. Avere bloccato gli accessi a tutti parecchio tempo fa si è rivelata una scelta al momento vincente, e per ora anche la fortuna non ci ha voltato le spalle. I nostri anziani sono sostenuti e rincuorati dal personale delle strutture, ad esempio alla casa di riposo comunale “Don Peirone” si fanno le videochiamate ai parenti, e si mandano e ricevono video, tutto per cercare di tenere alto il morale dei nostri cari anziani e di chi vuole loro bene".