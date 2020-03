Da lunedì 30 marzo anche la linea 1 della navetta di CityBus a Savigliano verrà soppressa a causa del suo inutilizzo in questi giorni. Il servizio, sia per la linea 1 che per la linea 2, riprenderà appena possibile al termine dell’emergenza.

“Ricordiamo - scrivono dall’Amministrazione comunale e- che chi fosse impossibilitato a muoversi, per l’acquisto di farmaci e beni di prima necessità, può rivolgersi ad Auser e Croce Rossa”.