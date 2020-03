Coronavirus, anche il mondo del volontariato chiede aiuto: "Assistere i più deboli richiede protezioni"

“Mancano i presidi sanitari di protezione per gli operatori sociosanitari e per gli addetti alle pulizie e sanificazione, tra cui molte cooperative sociali di inserimento lavorativo”. E' questa la denuncia di Anna Di Mascio, portavoce del Forum Terzo Settore in Piemonte, con un appello alle Unità di Crisi e alla Protezione Civile. “Alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, alle cooperative sociali sono infatti affidate le cure di anziani soli, disabili, minori, migranti. Il loro storico impegno a servizio delle comunità e delle famiglie rischia oggi, nel momento più difficile, di vanificarsi perché, non disponendo di presidi sanitari, espongono gravemente a rischio di contagio loro stessi e gli assistiti”.