Coronavirus: Coldiretti Cuneo invita al sostegno anti-emergenza

Nei difficili giorni di emergenza sanitaria da Coronavirus, Coldiretti Cuneo rivolge un sentito appello alle aziende agricole e condivide la campagna che la Regione sta portando avanti a sostegno del sistema sanitario piemontese.

Durante settimane in cui è fondamentale il senso di responsabilità di ognuno a tutela e salvaguardia della salute di tutti, Coldiretti Cuneo invita tutti gli imprenditori associati a ridurre per quanto possibile gli spostamenti e a rimandare ogni attività prorogabile, ossia non strettamente necessaria ad assicurare continuità all’attività agricola e a garantire rifornimenti alimentari alle famiglie.

Perché se è vero che la campagna non può fermarsi neppure in tempo di emergenza e gli imprenditori agricoli restano in campo e in stalla per portare avanti i lavori, è essenziale il contributo che ciascuno può dare per un più rapido ritorno alla normalità, limitando spostamenti e attività oggi rinviabili.

Coldiretti Cuneo invita, inoltre, ad effettuare una donazione sul conto corrente “Regione Piemonte - Sostegno emergenza Coronavirus”. L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare dispositivi medici, sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini piemontesi e sconfiggere il Coronavirus.