Coronavirus, Cuneo conta 84 positivi e 145 isolamenti fiduciari: otto i deceduti totali

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco di Cuneo Federico Borgna. La situazione di emergenza sanitaria continua protrarsi anche sul territorio cittadino, ad oggi sono 84 le persone che sono risultate positive (purtroppo 8 di queste sono decedute), 145 gli isolamenti fiduciari attivi (dati aggiornati a ieri, giovedì 26 marzo). Per questo è assolutamente fondamentale continuare a seguire scrupolosamente le disposizioni per il contenimento del contagio.

Oltre alle consuete raccomandazioni, cioè di evitare il più possibile di uscire di casa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, il Centro Operativo Comunale sottolinea che in questo momento è importante prestare la massima attenzione anche nella gestione dei rifiuti. Su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta è regolare, ma è necessario attenersi ad alcune semplici regole.