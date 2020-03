Covid-19, primo caso di contagio a Guarene (VIDEO)

Il Coronavirus continua a generare contagi nel Roero. Questa volta il virus da Covid-19 è stato riscontrato nel comune di Guarene. Anche il sindaco Manzone come altri suoi colleghi annuncia la notizia in un video comunicato sulla pagina social del Comune guarenese: "Vi informo che purtroppo anche Guarene al suo interno ha il primo caso di positività al contagio da Covid-19. La persona in questo momento si trova in isolamento domiciliare ed è assistita dall’Asl Cn2. L’Amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale e il protocollo sanitario previsto dalla normativa vigente".

Il sindaco Manzone e tutta la giunta comunale vogliono rassicurare i concittadini e ringraziarli per lo spirito di sacrificio con cui stanno affrontando questo momento difficile "L’unico modo per contrastare il contagio è rimanere a casa il più possibile, uscire solo in casi di comprovata necessità e rispettare tutte le indicazioni di carattere sanitario".



L'amministrazione comunale avvisa la popolazione che gli uffici comunali sono a disposizione e i servizi più importanti continuano a essere garantiti.