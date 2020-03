Cuneo, riconversione aziendale ai tempi del Covid19: da tende pregiate a preziose mascherine (VIDEO)

“Dopo aver pulito a fondo e messo in ordine casa e negozio ed aver curato il prato nei minimi dettagli, abbiamo ritenuto che per stare a casa a fare nulla e magari farci venire brutti pensieri era meglio adoperarci per aiutare gli altri”.

Detto fatto: in poco tempo Mauro Manfredi ha trasformato il suo storico negozio di tessuti, “Casa del bottone” , in via XX Settembre a Cuneo, in un laboratorio per realizzare mascherine.

E per essere più veloce, ha messo sotto tutta la famiglia: la moglie Bruna ed i figli Andrea e Paolo.

“Avevamo le macchine ferme - prosegue Mauro - e così ci siamo detti: perché non proviamo a realizzare qualche cosa di utile in questo periodo di emergenza?”

L’occasione è arrivata quando la famiglia Manfredi ha ricevuto una telefonata da una azienda di Cherasco, la Top Clean, che aveva il tessuto lavabile e conforme alle direttive regionali e cercava qualcuno disponibile a confezionare le mascherine, riutilizzabili dopo il lavaggio ad ogni utilizzo e una passata di ferro ogni due, tre lavaggi.

“Ogni giorno riusciamo a confezionare circa 250 mascherine - racconta Mauro Manfredi - che aumentano fino a 350 con l’aiuto di alcune sarte volontarie che confezionano e cuciono da casa. Abbiamo un po’ di difficoltà a reperire il materiale, soprattutto l’elastico, per il ritardo nelle consegne, ma del resto in questo periodo di emergenza abbiamo anche imparato ad aspettare”.

La prossima settimana la famiglia Manfredi donerà un centinaio di mascherine all’ospedale di Savigliano e ne distribuirà altrettante presso le farmacie di Borgo San Dalmazzo, la loro città.