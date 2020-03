Emergenza Covis-19: la Lav Cuneo ricorda i servizi attivi per continuare a prendersi cura degli amici a quattro zampe

In questo periodo di emergenza, non dimentichiamoci degli amici a quattro zampe. Tanti i servizi ancora attivi per gli animali anche nella provincia di Cuneo.

Prima fra tutte a essersi attivata è stata l’associazione Lav che, seguendo le direttive nazionali, ha messo a disposizione un “front desk”, un numero verde al quale tutti i proprietari possono rivolgersi per sapere quali negozi sono aperti, quali veterinari fanno servizio e molto altro.

“La prima cosa che teniamo a sottolineare - spiega Luisa Gastaldelli responsabile della Lav di Cuneo - è che comunque per gli animali gli spostamenti sono consentiti, anche ad esempio per chi accudisce una colonia felina. In questo caso ci si può spostare tra un comune e l’altro”.

Una domanda a cui devono rispondere spesso i volontari della Lav è anche se è possibile continuare a prendersi cura degli animali nei canili e nei gattili: “Si può, così come si possono continuare a tenere in casa gli animali, non trasmettono il virus”.

Pochi giorni fa è stata inoltre stipulata una convenzione tra la Lav e la Protezione Civile per reclutare volontari disponibili ad effettuare diversi servizi come appunto continuare ad accudire colonie feline, portare fuori l’animale domestico per chi non può farlo o tenerlo in stallo nel caso in cui la persona sia ricoverata.

“A Cuneo abbiamo ricevuto la segnalazione di una coppia di cittadini torinesi purtroppo ricoverati per Coronavirus - spiega Gastaldelli -. Avevano un gatto in casa a cui avevano lasciato acqua e cibo per tre giorni non pensando di non dover tornare. Un loro conoscente cuneese ci ha avvisati e abbiamo contattato immediatamente i nostri colleghi di Torino che si sono attivati per trovare qualcuno in grado di curare l’animale nei giorni di assenza dei proprietari. Questo per ricordare che seavete qualche dubbio o necessità, telefonateci piuttosto che rinunciare in partenza”.

Oltre a negozi per animali e veterinari ancora attivi, la Lav ricorda ai cittadini che proseguono comunque le adozioni e i servizi di canili e gattini.

Per contattare i quattro volontari dell’associazione presenti nella provincia di Cuneo il “front desk” è attivo al numero 333 8347714 negli orari pomeridiani.