Emergenza sanitaria: sempre più vicina all'obiettivo la raccolta fondi della Consulta Giovanile di Cuneo

L'obiettivo di 1000 euro è molto vicino: nella giornata di oggi (venerdì 27 marzo) la campagna di raccolta fondi lanciata dalla Consulta Giovanile di Cuneo in favore degli ospedali del territorio e della lotta sanitaria al Coronavirus sta per sfondare quota 600 euro.

Raggiunta la somma prefissatasi, i membri della consulta hanno intenzione di spenderla per comprare tute protettive TNT bastanti per due settimane di lavoro degli operatori sanitari (che in questo momento ne usano un totale di 45 al giorno): "Se ognuno di noi che abbiamo già donato riuscisse a trovare almeno un’altra persona disposta a contribuire, saremmo in un attimo al nostro obiettivo" si legge sull'appello lanciato dal presidente Pietro Carluzzo.