Fossano: il Comune mette a disposizione l'IBAN per le donazioni da emergenza sanitaria

Alla luce delle numerose richieste di privati ed aziende che vogliono fare delle donazioni in denaro al Comune di Fossano a partire dal 25 marzo è stato messo a disposizione uno specifico IBAN per le donazioni che verranno poi utilizzate per le spese di gestione dell'emergenza sanitaria in atto e per le associazioni di volontario che si stanno adoperando sul territorio.

L'iban per le donazioni è IT65X 06170 46320 000000901131 con bonifico intestato al Comune di Fossano e come causale “Covid-19”.

"Colgo l'occasione per ringraziare chi in queste settimane ha donato DPI alla protezione civile, alla Polizia Locale, alle associazioni del territorio, alla Croce Bianca, per ultimo ieri l'azienda Viglietta Guido e figlio hanno donato al comune delle mascherine FFP3, il top di gamma in questo momento, con la raccomandazione di farne buon uso. Mi è parso doveroso donarle personalmente all'Ospedale di Fossano dopo essermi confrontato con il Dott. Brugaletta. Ne approfitto per ricordare alla cittadinanza che quando si va a fare la spesa è sconsigliato indossare mascherine FFP3, queste servono alle rianimazioni e ai nostri ospedali, a chi va al supermercato o in farmacia consiglio di indossare delle comunissimi mascherine chirurgiche e di continuare a mantenere le distanze di sicurezza" commenta il sindaco Dario Tallone che poi continua ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che è stata una delle prime realtà a fare una donazione attraverso un versamento di 20.000 euro al Comune oltre ad altre somme donate direttamente alle diverse associazioni attive nell'affrontare quotidianamente l'emergenza COVID-19 sul territorio fossanese.