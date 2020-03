Il Comune di Scagnello regala mascherine ai suoi cittadini

Nei primi giorni della prossima settimana, l'amministrazione comunale di Scagnello distribuirà gratuitamente ad ogni residente, una mascherina in stoffa riutilizzabile un paio di volte, our raccomandando a tutti i cittadini di restare a casa e di utilizzarla solo ed esclusivamente nei casi previsti ed individuati dalle linee dell’Oms .



“Vorrei anche ricordare - spiega il sindaco Ivo Borgna - che il Comune di Scagnello ha aderito al progetto "spesa a domicilio" che prevede il recapito della spesa e delle medicine direttamente a casa, contattando il numero 345 1590891 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Inoltre è anche possibile anche contattare direttamente Cristina per il negozio l'Armugnan e Nicolò per frutta e verdura per la domenica mattina. L’amministrazione comunale resta a disposizione dei cittadini per qualsiasi richiesta o dubbio”.