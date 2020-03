Il grande servizio del Lions Club “Busca e Valli” nel periodo del Coronavirus

In questi tempi di grandissima difficoltà e d'emergenza, i Lions Italiani si sono attivati per l'acquisto di mascherine e macchinari da donare ad Ospedali, Enti e Associazioni. Fra questi c’è anche il Lions Club “Busca e Valli”, presieduto da Guido Grosso, che da solo ha svolto un servizio davvero encomiabile, reso possibile grazie al gesto generosissimo di alcuni amici/partners commerciali cinesi di un suo socio - Claudio Garelli, (Melvin Jones Fellow e già Presidente del Club) - che, allo scoppiare dell’infezione, gli hanno inviato gratuitamente 2.000 mascherine. Mascherine che ha consegnato all’Ospedale “Santa Croce e Carle” di Cuneo. Poi, subito dopo aver ricevuto dallo stesso Ospedale la telefonata per un ulteriore richiesta di aiuto, Claudio Garelli ha proposto al proprio Lions Club l’acquisto tramite i fornitori cinesi, di un ulteriore quantitativo di dispositivi.