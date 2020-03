Il mercato contadino di Mondovì sbarca sul web: spesa da casa con consegna gratuita

Il mercato contadino di Mondovì non si svolgerà fisicamente per parecchie settimane, complice l'emergenza sanitaria nel nostro Paese connessa all'epidemia di Coronavirus, ma su internet ogni giorno i produttori espongono le loro primizie, pronte per essere recapitate nelle case monregalesi: è ufficialmente online il sito www.mercatocontadinomondovi.it, che consente ai clienti di effettuare i propri acquisti comodamente davanti al proprio computer e di riceverli ogni martedì.

Una novità fortemente voluta dagli stessi contadini, per prevenire il rischio di contagio fra la popolazione e garantire la continuità del servizio anche in tempi non propriamente agevoli come quelli attuali.

Il termine per far pervenire gli ordini coincide con le 24 di tutte le domeniche e le consegne verranno effettuate a Mondovì e frazioni (Breolungi, Gratteria, Merlo, Pascomonti, Pogliola, Rifreddo, San Biagio, San Giovanni dei Govoni, San Quintino) e nei Comuni di Briaglia, Bastia Mondovì, Carrù, Magliano Alpi, Margarita, Morozzo, Villanova Mondovì e Vicoforte.

"Per rendere il progetto sostenibile - dichiarano i fautori dell'iniziativa - abbiamo bisogno che ordiniate prodotti da almeno due aziende, con un minimo di spesa di 20 euro. Per informazioni telefoniche, contattare Cristina al numero 338/4384070".