IOSTUDIOACASA: a Bra il supporto allo studio al tempo del Coronavirus

L’Informagiovani del Comune di Bra e la Consulta Politiche Giovanili cittadina lanciano l’iniziativa #IOSTUDIOACASA per offrire un supporto nello studio agli studenti delle scuole superiori alle prese con le novità della didattica on line e delle classi virtuali.

Le scuole superiori e la formazione professionale di Bra, molto attive da subito nel rapporto con i propri studenti nella gestione dell’emergenza sanitaria, stanno garantendo con professionalità e competenza la formazione a distanza. L’imperativo #restateacasa preclude però sia la possibilità di usufruire delle classiche “ripetizioni” che possono aiutare gli studenti nell’approfondimento individuale, così come limita fortemente le relazioni, gli spazi in cui ci si possa esercitare con altri per esempio nelle conversazioni di lingua straniera, o nello sperimentare la simulazione di una interrogazione piuttosto che nel risolvere insieme un problema ostico, o colmare lacune.

#IOSTUDIOACASA vuole quindi essere un servizio di aiuto scolastico, non sostitutivo della formazione scolastica ma in supporto, che utilizza le potenzialità delle nuove tecnologie e soprattutto la preziosa disponibilità, gratuita, di giovani ragazzi studenti universitari che offrono tempo e competenze. Gli studenti delle scuole superiori e della formazione professionale potranno quindi inoltrare la propria richiesta nella sezione messaggi della pagina Facebook dell’Informagiovani di Bra @informagiovanibra o via mail all’indirizzo informagiovani@comune.bra.cn.it e gli operatori, previa autorizzazione dei genitori in caso di ragazzi minorenni, provvederanno a metterli in contatto con gli studenti universitari.