La carne e le birre del TROLL di Vernante direttamente a casa Tua!

Il Troll, ormai locale storico di Vernante, conosciuto per le birre artigianali di ottima qualità, nel 2017 decide di affrontare una nuova sfida: l'ampliamento della birreria per dar spazio al laboratorio di macelleria.

La carne è fin da subito legata alla storia del locale, sapientemente cucinata e selezionata, ma con il laboratorio letteralmente "sotto casa" si sceglie di dare alla clientela maggiore qualità e continuità ad un prodotto richiesto ed apprezzato.

Con il 2020 il Troll avvia finalmente un progetto pensato già da tempo, ovvero la vendita online dei suoi prodotti di punta, per l'appunto birra e carne. L'emergenza che tutti quanti siamo stati chiamati a dover fronteggiare a livello nazionale non poteva che accelerare i tempi, e il Troll non doveva restare indietro: in pochissimi giorni sul nostro sito birrificiotroll.it è diventato possibile acquistare le nostre birre (stiamo ancora lavorando per ampliare la disponibilità), e grazie alla collaborazione con il sito tutaca.it anche la vendita on-line di carne è diventata possibile per tutta la provincia: a disposizione pezzi singoli, pacchi famiglia e ovviamente birra.





Ecco alcuni esempi:

Battuta di Fassona

Bollito misto di Fassona

Carne da bistecche

Carne da spezzatino di Fassona

Costata di Fassona

Fiorentina di Fassona

Hambuerger di Fassona da 100gr

Passo famiglia da 6 kg e da 10

Sottopaletta

Trita da polpette/sugo di Fassona

Wurstel di Fassona





Molto si può e si deve ancora fare, ma il Troll vuole restare al passo coi tempi e soprattutto portare e garantire la qualità che da ormai più di 30 anni lo contraddistinguono.





Effettua i tuoi ordini di carne e birra

su https://tutaca.it/shops/brew-pub-troll-sas

oppure su https://www.birrificiotroll.it/shop/