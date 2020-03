Lezioni via radio per chi ha difficoltà a connettersi, Trs di Savigliano diventa scuola

L’E.F.T. (Equipe Formativa Territoriale) è formata da 120 docenti su tutto il territorio nazionale selezionati dal Ministero dell’Istruzione. Sono insegnanti esperti sui temi digitali che supportano le scuole nella realizzazione delle azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale.



In Piemonte operano otto docenti, coordinati dall’Ufficio Scolastico Regionale, suddivisi per territorio che si stanno adoperando per sostenere i colleghi nella realizzazione della didattica a distanza.



L'Équipe piemontese per raggiungere famiglie e alunni con difficoltà di connessione o semplicemente per trovare un’alternativa allo schermo digitale, ha pensato di promuovere un’iniziativa che evita la rete internet e sfrutta la radio come canale di diffusione.

Questa iniziativa ha coinvolto per il territorio saviglianese l’emittente radiofonica locale TRS Radio che ha recepito con entusiasmo la proposta della docente Barbara Baldi (baldi.eft@istruzionepiemonte.it) che coordina l’iniziativa.



Gli Istituti Comprensivi di Savigliano hanno accolto l’idea con favore, perché il programma radiofonico può essere una forma di comunicazione immediata e semplice, soprattutto per i piccoli che sono più difficili da coinvolgere con la tecnologia. Per tutti, alunni e insegnanti, è un momento di contatto per mantenere viva la relazione, anche a distanza.



Le rubriche quotidiane avranno un carattere narrativo, con storie, poesie, canzoni, filastrocche e tutto quanto la fantasia dei docenti saprà produrre. #SCUOLA IN_ONDA sarà un’esperienza nuova attraverso uno strumento che sa di antico, ma presente in ogni famiglia e verrà presto estesa ad altre scuole.



Su TRS Radio (104.800 FM) tutti i giorni alle ore 12.30 con replica alle ore 21 a partire dal 28 marzo.