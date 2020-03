Marene: torna a salire la conta dei contagi, un nuovo caso positivo al Covid-19

Nuovo contagio da Covid-19 a Marene. Continua a restare critica l'emergenza in città. "La situazione resta importante - conferma la sindaca Roberta Barbero - non possiamo che continuare a comportarci come ci indicano i vari Dpcm e l'ordinanza sindacale più stringente".

Sale dunque a 23 il numero dei contagi a Marene.

"Invitiamo a stare a casa e a uscire per comprovati motivi di lavoro e per esigenze veramente importanti - ricorda la prima cittadina - non si può uscire dal proprio territorio a meno che urgenze importanti".