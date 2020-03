Nuove iniziative a Montà ai tempi del Coronavirus

Montà propone alcune iniziative per far fronte a questo momento sospeso che di fatto ha annullato la nostra quotidianità normalmente fatta di appuntamenti, incontri, impegni quotidiani, relazioni lavorative, sentimentali, abbracci e strette di mano.

In questo momento di emergenza sanitaria gli incontri di Nati per Leggere presso la biblioteca comunale di Montà sono stati sospesi, ma il programma di appuntamenti non ha abbandonato affatto il suo pubblico. Grazie all'aiuto di alcune mamme di Montà si è corso ai ripari promuovendo "Nati per Leggere online" sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Nati-Per-Leggere-Montà-1697804583844221/ con sette video già postati di storie e fiabe lette ai più piccoli, per coinvolgerli ed intrattenerli durante questo momento di emergenza sanitaria.