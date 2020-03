Quando la scuola dà lezioni di solidarietà: istituti cebani e della val Tanaro raccolgono fondi per l'ospedale di Ceva

La scuola sa dare anche lezioni di solidarietà e nel territorio cebano e valtanarino vi è un fulgido esempio della veridicità di tale affermazione. Succede infatti che l'istituto "Baruffi" di Ceva e Ormea, gli istituti comprensivi di Ceva e Garessio e il Centro Formazione Professionale (CFP) Cebano Monregalese abbiano pensato di unire le forze e le voci, istituendo una campagna di crowdfunding per il nosocomio "Poveri Infermi" di Ceva.

"La storia che vogliamo raccontare - dichiarano - è quella di una comunità scolastica che cammina per mano. Non importa se gli studenti frequentano le scuole superiori, la primaria o la scuola dell'infanzia. Non importa se le scuole sono chiuse da molte settimane. Non importa neppure se gli insegnanti sono chiamati 'prof' o 'maestri' e 'maestre'. Ciò che conta è il comune desiderio di aiutare i nostri medici, in prima linea negli ospedali per combattere contro il Coronavirus e spesso senza le protezioni necessarie. Accade in tutta Italia. E accade all'ospedale di Ceva".



L'obiettivo, ça va sans dire, è quello di raccogliere fondi utili a provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione necessari per il personale medico e infermieristico del nosocomio cebano. "Per questo vi invitiamo a intonare insieme a noi #iodonodacasa, perché una piccola voce, unita a molte altre, dà vita a un meraviglioso coro".