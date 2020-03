Quarto decesso di persona positiva a Coronavirus a Borgo San Dalmazzo, in arrivo una mascherina per famiglia

Salgono a quattro i morti positivi al Covid-19 nel comune di Borgo San Dalmazzo. L'ultimo caso ieri, giovedì 26 marzo. Si tratta di un uomo di mezza età deceduto al Carle di Cuneo dove era ricoverato da giorni per gravi problemi di salute.

Lo conferma il sindaco Gian Paolo Beretta che invita i concittadini a restare a casa: “E' importante per fermare il contagio. Rispettate i decreti ministeriali e uscite soltanto per motivi di stretta necessità”.

Intanto, come in altro comuni, si è pensato ad una distribuzione gratuita di mascherine per proteggere i cittadini. “Ci stiamo attrezzando con 5.500 mascherine - conclude Beretta -. Ne darò una per famiglia. Verranno distribuite nei prossimi giorni dai volontari della Protezione Civile con un servizio a domicilio”.