Racconigi, si aggrava il bilancio dei contagi: 12 casi positivi al Coronavirus

Aumentano i numeri dei contagi tra la popolazione di Racconigi. Purtroppo sale a 12 il bilancio dei casi positivi da Covid-19. Di questi quattro sono racconigesi ospitati presso strutture ospedaliere o di degenza o di riabilitazione purtroppo colpiti all’interno della struttura dalla patologia, due di questi sono abbastanza gravi in quanto oltre alle complicanze da proprie patologie sono stati contagiata dal Coronovirus. “Vi è poi una coppia in età avanzata ricoverata in ospedale a cui va il nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione - aggiunge il sindaco Valerio Oderda - Tre sono gli isolamenti fiduciari su questi la situazione non è complessa, i sintomi sono leggeri e ci auguriamo che passino attraverso la quarantena normale”.

Le cinque persone positive già annunciate nei giorni scorso sono invece in corso di guarigione, uno di questi sarebbe già risultato negativo.

“Sono tutti casi importati - precisa il primo cittadino - a Racconigi non abbiamo un nucleo di contagio, ci auguriamo che possa continuare a essere tale”.

Il sindaco invita comunque tutti i cittadini a mantenere la massima attenzione “Si resti a casa e si esca l’indispensabile, una persona per famiglia che esce una/due volte alla settimana. Non è opportuno che si esca tutti i giorni”.

Numero di ascolto e supporto psicologico

Per dare maggiore supporto l’Amministrazione comunale ha attivato un nuovo servizio di supporto psicologico “A Racconigi ci ascoltiamo”. Si tratta di un punto di ascolto formato da psicologi racconigesi che i cittadini potranno contattare attraverso due numeri di telefono: 3423683959 / 3406183948. “Capisco che stare a casa sia complesso in questo momento, i numeri saranno a disposizione per un supporto psicologico, chiamate senza indugi”.

Tributi locali rimandati al 31 luglio

La Giunta ha inoltre emanato una delibera per sospendere temporaneamente il pagamento dei tributi locali (imposta comunale sulla pubblicità, occupazione di aree pubbliche e Tari), rimandato tutto al 31 luglio.