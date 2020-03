Concorrente di Bra è andata in onda ai “Soliti ignoti - Il ritorno” su Rai Uno

Dopo tutte le notizie da Coronavirus, finalmente una storia diversa, che ha regalato un po’ di spensieratezza sotto la Zizzola.



Rachele Forbidussi, crocerossina di Bra, originaria di Roma, è andata in onda al quiz “Soliti ignoti - Il ritorno”, condotto da Amadeus su Rai Uno.



La puntata dello scorso 1° ottobre è stata riproposta in prima serata giovedì 26 marzo e ha chiamato a raccolta ancora una volta parenti, amici e concittadini che hanno subito fatto rimbalzare la notizia sui social.



Una ventata carica di allegria quella portata dalla simpatica Rachele, che ha concluso la sua avventura in trasmissione senza vincere niente, ma con tanti post di affetto in più.