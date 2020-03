Coronavirus, necrologi on line per il Comune di Cuneo

Si è conclusa la riunione odierna del Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco di Cuneo Federico Borgna. Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità particolari ci si può rivolgere al Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese telefonando al numero 0171-334666. L’Ufficio, disponendo di una consolidata mappa degli enti e degli organismi pubblici e privati (associazioni, gruppi, istituti parrocchiali e diocesani) che in modo stabile operano sul territorio comunale in ambito sociale e di volontariato, può orientare il cittadino verso chi meglio può fornire la soluzione al problema rappresentato. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.

Per permettere la diffusione delle informazioni relative ai decessi nel territorio comunale, ora limitata dalle prescrizioni sanitarie sugli spostamenti delle persone fisiche, il Comune ha deciso di pubblicare sul proprio sito istituzionale, all’interno della sezione “#Coronavirus – Gestione della situazione a Cuneo” - sottopagina “ Necrologi on line ”, il collegamento al sistema telematico di annunci mortuari gestito dalla società Af Solution Srl di Cuneo. L’adesione da parte delle imprese di onoranze funebri è facoltativa.