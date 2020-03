Saluzzo, Teatro del Marchesato: a sipario chiuso va in scena la solidarietà

Da sempre il Teatro del Marchesato contribuisce alla raccolta di fondi per molte associazioni mettendo a disposizione i suoi spettacoli.

Il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo, sia nella nostra città che in tutto il nostro Paese, ci interroga su come poter essere di aiuto anche in un momento tanto difficile.

Per questo abbiamo voluto contribuire con un piccolo aiuto a sostenere chi sta lavorando senza sosta per tutti noi, anche a costo della propria vita.

Abbiamo elargito la somma di 500 euro a favore della P. A Croce Verde e 500 euro per "l'Officina delle idee per l'ospedale di Saluzzo" come piccolo gesto di ringraziamento.

Un grande abbraccio a tutti con l'augurio di vederci presto a teatro.