A Busca 7 persone positive al Covid-19 e 29 in isolamento domiciliare

Salgono a 7 i buschesi positivi al Covid19. Di questi, 4 sono ricoverati presso strutture ospedaliere cuneesi.

Sono attualmente 29 i buschesi in isolamento domiciliare.

Il sindaco Marco Gallo: "A tutti va l’augurio di una pronta guarigione.

La buona notizia arriva dai 13 pazienti che in questi giorni hanno concluso favorevolmente il periodo d’isolamento.

A questo punto e considerando la situazione attuale è indispensabile ricordare a tutti che si può uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, legati alla salute o per acquisti alimentari, una persona per famiglia e non per passeggiate all’aria aperta.

Ricordiamoci di mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro e di lavarsi bene le mani rispettando tutte le norme che sono state indicate in questi giorni.

Ognuno di noi deve dare il proprio contributo nell’affrontare questa guerra contro il corona virus. I prossimi giorni saranno determinanti e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia.

Per concludere voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che in questo momento difficile stanno lavorando incessantemente a fianco dell’Amministrazione: la Polizia Municipale, i Carabinieri, i volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Sai e Croce Rossa.

Un grazie infine ai medici ed ai tanti operatori sanitari buschesi che in questo momento sono in prima linea a combattere una guerra che insieme vinceremo".