Alba: con "Priorità a chi ci aiuta", il Comune promuove corsie preferenziali nei negozi

Data l’indicazione contenuta nei D.P.C.M. di contingentare gli ingressi all’interno degli esercizi commerciali aperti, si stanno creando code presso gli accessi di alcuni negozi e punti vendita della grande distribuzione.

L’Amministrazione comunale di Alba ha lanciato quindi la campagna “Priorità a chi ci aiuta” finalizzata a sensibilizzare i negozi cittadini a riservare accessi prioritari a medici, infermieri, OSS, protezione civile, soccorritori e volontari.

A tale scopo è stata prodotta una locandina, scaricabile dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it), che potrà essere stampata ed esposta in vista presso i negozi cittadini che aderiranno all’iniziativa.

“In questo momento - commenta il Sindaco Carlo Bo – dobbiamo riservare un’attenzione particolare a chi lavora nel settore medico e a chi sta combattendo contro il Coronavirus. Abbiamo lanciato questa campagna per promuovere accessi prioritari nei negozi a favore di chi ogni giorno dedica tempo prezioso in questa battaglia a difesa di ognuno di noi, confidando nella collaborazione dei negozi e dei cittadini che certamente raccoglieranno con favore l’iniziativa”.

“Chi deciderà di aderire – dichiara il vice Sindaco con delega al lavoro Emanuele Bolla – darà un supporto concreto a quella categoria di lavoratori che oggi più che mai merita un’attenzione particolare. Abbiamo promosso questa campagna per testimoniare in modo concreto la nostra vicinanza a chi lavora per noi ogni giorno in prima linea contro il virus”.

Per avvalersi della corsia prioritaria presso i negozi che aderiranno alla campagna “Priorità a chi ci aiuta” basterà esibire il proprio tesserino di riconoscimento all’ingresso delle attività commerciali.