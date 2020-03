Canale: tutti alle finestre per pregare chiedendo salute, pace e protezione

Drappo bianco e lume acceso. É la richiesta del Parroco di Canale, don Eligio Mantovani, per vivere la solennità con Gesù presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. Il simbolo sacro sarà portato in processione dal parroco e passerà per le vie del paese del pesco e nelle frazioni domani mattina, domenica 29 marzo, a partire dalle 10.40 portando a tutti i Canalesi la sua benedizione e la sua parola di incoraggiamento "Coraggio, non temete, io sono con voi".

La cerimonia liturgica avverrà dopo la Santa Messa che si terrà presso la cappellina parrocchiale e sarà concelebrata da sacerdoti e frati. Saranno presenti anche le religiose che operano in Canale.

La benedizione di tutto il paese e della campagna di Canale si terrà sulla collina di Mombirone.

Tutti i cittadini sono invitati a esporre ai balconi e alle finestre un drappo bianco e, se è possibile, un lume acceso, restando fermi e in silenzio per rivolgere una preghiera sincera a Gesù affinché conceda al paese: salute, pace e protezione.

"C'è un grande entusiasmo delle persone per questa processione. L'idea è partita dai tre frati francescani di Mombirone - dice don Eligio -, poi sposata da me interpellando il vescovo, i Carabinieri di Canale e il sindaco. Saranno proprio le forze dell'ordine che apriranno la Processione e saranno in coda".