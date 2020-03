Coronavirus, anche la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa sospende l'attività

La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa comunica che, in rispetto a quanto previsto dal Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale che prevede “la sospensione di tutte le iniziative e manifestazioni di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa”, l’attività del sodalizio è sospesa fino a data da definirsi; pertanto anche tutti gli eventi in calendario sono sospesi o annullati.

"Sarà nostra cura informarvi non appena sarà possibile su eventi e manifestazioni in programma nel corso del 2020 - afferma il Gran Maestro, Ginetto Pellerino -. Nell’augurarci che questo momento così difficile passi presto ci teniamo in modo particolare a ringraziare tutti gli operatori della Sanità e della Protezione Civile che si stanno prodigando sul territorio nazionale per far fronte a un’emergenza sanitaria senza precedenti da cui, rispettando le disposizioni impartite da regioni e governo e con lo sforzo di tutti, cercheremo di uscire più forti e uniti di prima.

Ci aspetta una sfida dura ma siamo sicuri che ripartiremo con ancora più slancio in quanto riteniamo che la nostra attività di promozione e valorizzazione sia ancora più importante per salvaguardare le nostre tradizioni e per ricordare sempre l’importanza dell’Italia nel mondo.

Ci uniamo, quindi, nell’appello delle istituzioni di ogni organo e grado a RIMANERE A CASA per fermare insieme il Coronavirus".

Nel comunicato, infine, arriva l'invito a sostenere con bonifico, come fatto dalla Confraternita stessa, il Dipartimento della Protezione Civile che ha aperto un conto corrente bancario per donazioni dei cittadini destinate all’emergenza epidemiologica Covid-19 usando le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa Filiale di Via del Corso, 226 - Roma

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

BIC: BCITITMM