Coronavirus, primo caso di contagio a Santo Stefano Roero

Anche nel Comune di Santo Stefano Roero si registra un primo caso di Covid-19. Lo comunica il primo cittadino, Giuseppe Costa: "Abbiamo un caso positivo al Covid-19 nel Comune di Santo Stefano Roero. La comunicazione è arrivata dall'Asl Cn2. Al momento la persona si trova presso l'Ospedale di Alba in condizioni stabili. Viveva da solo e non aveva contatti esterni con il paese. Ho comunque avvisato personalmente i vicini di casa mettendoli al corrente della situazione".

Il sindaco Costa tiene inoltre a precisare: "Raccomando ai concittadini di stare a casa, e di fare la spesa una volta la settimana da soli, non accompagnati, se non in casi indispensabili. Non avendo qui negozi possono recarsi a Montà o a Canale, che sono i Comuni più vicini dove ci sono i supermercati. Consiglio di indossare mascherine e guanti e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro gli uni dagli altri. Inoltre avviso la popolazione che abbiamo messo a disposizione i moduli per l'autorizzazione agli spostamenti in base al DPCM: gli stessi si possono ritirare davanti all'ingresso del Comune".