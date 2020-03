Garessio, altri due morti per Coronavirus: ospedale tedesco dona 300 mascherine di tipo FFP2

Altri due morti a Garessio per Coronavirus. Si tratta di un ospite della casa di riposo e di uno dei pazienti ricoverati presso l'ospedale di Mondovì, affetti entrambi da patologie pregresse. Tutto questo proprio mentre il paese valtanarino è stato destinatario di un gesto di solidarietà inatteso e accolto con il sorriso: un ospedale della Germania ha infatti donato 300 mascherine di tipo FFP2 che saranno recapitate all'"Opera Pia Garelli" per il loro utilizzo da parte del personale sanitario.

Intanto, a partire dalla metà della prossima settimana, l'amministrazione comunale garessina provvederà a distribuire ai cittadini mascherine lavabili di tipo chirurgico.

L'annuncio è arrivato in questi minuti: "Saranno disponibili due mascherine per ciascun nucleo familiare. Per gestire al meglio la distribuzione a chi realmente ne necessita, la fornitura avverrà previa esplicita richiesta. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per informare anche persone impossibilitate ad accedere a questa informazione o per segnalarci casi di particolare necessità. Sarà comunque nostra cura attivare tutti i canali per fare giungere la comunicazione a tutti i concittadini".

Con ogni probabilità, le mascherine saranno distribuite nella giornata di mercoledì 1° aprile 2020 dai vigili del fuoco di Garessio.