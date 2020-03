Giampiero Caramello (Forza Italia Mondovì): "Chiedo al ministro Dadone di adoperarsi per aiutare concretamente le famiglie italiane"

In queste ore di grave e profonda emergenza sanitaria connessa all'epidemia di Coronavirus in Italia, il consigliere comunale di Mondovì, Giampiero Caramello (coordinatore cittadino di Forza Italia), ha voluto esternare il proprio pensiero in merito a queste settimane surreali che stiamo attraversando.

"Mi permetto di rivolgere un pensiero alle persone morte in questi giorni, sia per Coronavirus sia per altre cause. Esprimo la mia vicinanza ai loro familiari, i quali oggi non possono permettersi un ultimo saluto ai propri cari. Nel contempo sono davvero molto preoccupato per tutte le famiglie italiane e di conseguenza per quelle monregalesi. Faccio un accorato appello alla sensibilità e al ruolo dei parlamentari cuneesi che sono a stretto contatto con il Governo, nonché al ministro monregalese Fabiana Dadone, affinché si adoperi in modo fattivo per aiutare le famiglie. Ritengo che sia necessario immettere liquidità sui loro conti correnti immediatamente".