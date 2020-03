Il Collegio Provinciale FIAIP di Cuneo dona 1.500 euro all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo

Il Collegio Provinciale FIAIP di Cuneo (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha deciso, visto il grave momento sanitario che stiamo attraversando, a nome di tutti gli Associati provinciali, di dare un piccolo ma importante contributo a chi oggi è in prima linea in questa improvvisa immane guerra contro il Covid-19.



La presidente Fulvia Pastorelli: “Pensiamo che il nostro possa essere un piccolo ma importante segnale di solidarietà in un momento estremamente difficile per la nostra società anche dal punto di vista economico”.



Noi siamo stati tra i primi ad applicare il motto: io mi fermo e resto a casa!