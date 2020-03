Libri rimasti a scuola? La consulta giovanile di Cuneo "in missione" per riconsegnarli agli studenti

I ragazzi della Consulta giovanile di Cuneo stamattina hanno ritirato presso alcuni istituti scolastici cittadini e poi riconsegnato agli studenti i testi per poter studiare e fare i compiti.

Alcune famiglie di Cuneo, infatti, non sono riuscite, per varie ragioni, ad andare a riprenderli nelle scuole dei figli nei giorni concordati.

La scuola difficilmente riaprirà e comunque non prima di qualche settimana e questo intervento si è reso necessario per poter lavorare e continuare a studiare da casa. Era un'esigenza emersa da qualche tempo e stamattina è stata messa in atto la risposta, dopo una fase organizzativa e logistica.

I ragazzi hanno ottenuto la preziosa collaborazione della Protezione Civile operando nella massima sicurezza per poter portare a termine la piccola missione, anche con l'ausilio e il sostegno dell'amministrazione cittadina, in particolare coinvolgendo gli assessori Davide Dalmasso, Franca Giordano e Domenico Giraudo, che hanno coordinato, ciascuno per le proprie competenze, l'iniziativa della Consulta presieduta da Pietro Carluzzo.