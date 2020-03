Attenti alla truffa! Anche a Bra i falsi volantini del Ministero dell’Interno

Attenzione! Sono comparsi in varie zone di Italia e anche in alcuni androni di Bra falsi volantini stampati su carta intestata del Ministero dell'Interno, che invitano eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti e a rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l'attività di controllo delle autorità.



Si tratta di informazioni false ed ingannevoli. La Polizia Municipale di Bra, che ha già provveduto a rimuovere i volantini affissi in città, invita i cittadini a fare attenzione: potrebbe trattarsi della mossa di malintenzionati per entrare nelle case in questo periodo di emergenza. “Non seguite le indicazioni riportate nell’avviso-truffa e non aprire la porta di casa a persone sconosciute. In caso di dubbi, contattare subito le Forze dell’Ordine” è l’appello del comando braidese di Polizia municipale.