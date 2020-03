Scossa di terremoto avvertita anche in Granda. L'epicentro a Coazze

E’ stata avvertita distintamente anche in una vasta zona della Granda la scossa tellurica che i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato pochi minuti fa, alle ore 9.11, con epicentro nella zona di Coazze, nel Torinese.

Il sisma, rilevato a una profondità di 20 km, ha fatto registrare una magnitudo locale (scala Richter) di 3.4 punti.

Percepito nitidamente dai residenti della Val Susa, del Pinerolese e della zona sud ed ovest di Torino, il movimento è stato avvertito in tutta la pianura che si estende verso il Cuneese, dal Braidese al Saluzzese, sino alle Langhe.

“La Protezione civile regionale - ha fatto sapere l’assessore regionale Marco Gabusi in una nota diramata in mattinata - ha avviato una verifica sul territorio nei paesi interessati dall’evento: Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina, che al momento non segnalano danni. In Corso Marche continua l’attività di monitoraggio del territorio per intervenire in caso di necessità”.