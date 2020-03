Alba sfonda quota 30 contagiati, lunedì erano 15. "Sono tutti in buone condizioni di salute"

Dall’inizio dell’emergenza, sono trentuno i soggetti riscontrati positivi al Coronavirus nella città di Alba.



E’ quanto fa sapere il Comune langarolo, che nella serata di ieri, sabato 28 marzo, ha aggiornato il dato ufficiale sul contagio in città reso noto a inizio settimana, lunedì, quando i contagiati erano meno della metà, 15.



Tre sono i guariti e tre in attesa del secondo tampone che potrà attestarne la guarigione, dopo il riscontro di negatività dato dal primo test, si spiega ancora da Piazza Duomo, da dove si fa sapere anche che "le persone attualmente positive sono seguite dagli operatori sanitari secondo i protocolli previsti e sono tutte in buone condizioni di salute".



Altre informazioni riguardano poi l’ottima risposta data cittadini e aziende alla sottoscrizione lanciata dall’Amministrazione municipale: "pur in questo momento difficile, hanno risposto prontamente alla campagna di donazioni lanciata la settimana scorsa e il Comune di Alba ha già raccolto una somma che supera i 70mila euro".



Prosegue anche l’opera di supporto del Consorzio Socio Assistenziale, che segue giornalmente quasi un centinaio di persone per la consegna di cibo e farmaci a domicilio, così come della Protezione Civile e della Caritas, grazie al grande lavoro svolto dai volontari.



“Il primo ringraziamento - dichiara il sindaco Carlo Bo – va sempre a chi è in prima linea in questa emergenza, quindi a tutti gli operatori sanitari e ai volontari, ma voglio anche sottolineare la serietà dei cittadini che si stanno attenendo scrupolosamente alle regole. Sono orgoglioso della generosità dimostrata dagli albesi che ha permesso in pochi giorni di raccogliere una cifra importante destinata all’Asl Cn2 per fronteggiare l’emergenza”.