Bra, il conto dei positivi sale a 21. Il sindaco Fogliato: "Faccio il tifo per loro"

Erano 16 mercoledì, sono ora saliti a 21 i cittadini braidesi di cui le strutture sanitarie hanno accertato la positività all’infezione da Coronavirus.

A comunicarlo è l’Amministrazione cittadina, dalle quale si apprende che in questo novero sono compresi 16 persone in isolamento domiciliare e altre 5 che invece sono state ospedalizzate. Per tutti i casi, attentamente seguiti dal personale sanitario Asl, è stata ricostruita la catena del contagio.

"Ricordiamoci che dietro ai numeri ci sono persone, volti, storie, famiglie, sofferenze. A nome della nostra città, faccio il tifo per loro e per la loro pronta guarigione", dice il sindaco Gianni Fogliato.



Lo stesso cittadino, che dai canali web e social aggiorna quotidianamente la popolazione sulle notizie di utilità riguardanti l’emergenza Coronavirus, nei giorni scorsi era intervento sul discusso tema delle mascherine.

"Devono essere assicurate in via preliminare – aveva spiegato – a chi è risultato positivo e a chi è occupato nella lotta al virus o lavora nelle filiere che devono rimanere attive: quindi operatori sanitari, forze dell'ordine, volontari, ma anche tutti quei lavoratori che non possono stare a casa. Il Comune sta contribuendo a reperire dispositivi e ad assicurare che queste categorie abbiano la precedenza. Attualmente non c'è la possibilità di reperire mascherine da distribuire alle 12.000 famiglie braidesi, anche perché questo vorrebbe dire distogliere operatori da compiti maggiormente utili e esporli a rischi evitabili".



"Un appello per tutti – concludeva il primo cittadino –: non facciamoci illudere dal senso di sicurezza che ci dà la mascherina, l'unico modo per fermare l'epidemia è stare in isolamento e, se proprio si deve uscire, mantenere le distanze interpersonali".