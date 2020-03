Coronavirus a Villanova Mondovì: Comune e casa di riposo aprono un tavolo di coordinamento

Un tavolo di coordinamento per affrontare, in maniera condivisa, l'emergenza Coronavirus e le sue ricadute per la casa di riposo Don Bartolomeo Rossi di Villanova Mondovì: è la modalità attraverso la quale hanno scelto di operare, in maniera congiunta, il presidente dell'ente, don Giampaolo Laugero, e il sindaco villanovese, Michelangelo Turco.

La prima riunione in audioconferenza si è tenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2020: ad essa hanno preso parte anche l'amministrazione della casa di riposo, rappresentata dal consigliere Giuseppe Boasso, e, per il Comune, il vicesindaco, Michele Pianetta, e l'assessore alla Sanità, Tamara Rosso.

"In una situazione così delicata - hanno affermato don Laugero e il primo cittadino Turco - è opportuno mettere a sistema sforzi ed energie, nella consapevolezza che la casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi" rappresenta un'eccellenza di questo territorio. La gestione della struttura è improntata, da sempre, alla massima trasparenza e professionalità, con aggiornamenti tempestivi ai parenti degli ospiti e applicazione rigorosa delle norme di legge e di sicurezza".

"Ci appelliamo - hanno aggiunto - al senso di responsabilità di ogni cittadino nel diffondere informazioni corrette e verificate. Al tempo stesso, ringraziamo il personale della casa di riposo per l'abnegazione e il senso di responsabilità ribaditi in questo frangente".

Il tavolo di coordinamento consentirà un monitoraggio della situazione di ora in ora.